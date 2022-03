Politistii pensionari, evaluati psihic si chemati la Penitenciar, in caz de mobilizare

Primele masuri de criza la Iasi: in caz de mobilizare, politistii pensionati din sistem vor trebui sa se prezinte in 16 ore pe terenul de la Penitenciarul Iasi. Dar asta numai in cazul exceptional de mobilizare a populatiei de catre armata, fapt care ar avea o probabilitate extrem de mica se se intample, potrivit surselor militare locale.Politistii pensionati au fost chemati la comisariate, unde au fost evaluati medical si li s-au pus in vedere de a se prezenta ... citeste toata stirea