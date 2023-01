Politistii rutieri au dat zeci de amenzi in weekend soferilor cu probleme legale

Zeci de soferi au fost sanctionati in urma unei actiuni a politistilor Biroului Rutier Iasi. Actiunea a avut loc duminica. Oamenii legii au dat 80 de sanctiuni in valoare de 20.000 de lei dintre care 11 pentru neacordare pietonilor si alte 64 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retinute 13 permise si un certificate de inmatriculare."Un barbat, de 45 ani, din municipiul Iasi, a fost oprit in trafic in timp ce conducea un autoturism pe o strada din municipiul Iasi. Intrucat soferul emana ... citeste toata stirea