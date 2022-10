Politistii rutieri au prins in "plasa" 34 de soferi care nu respectau regulile de circulatie. Amenzi de 14.935 lei

Ieri, 11 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au desfasurat o actiune pe raza municipiului Iasi, pentru prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza.Astfel, in cadrul actiunii au fost aplicate 34 de sanctiuni contraventionale, dintre care 18 pentru viteza, iar restul pentru alte abateri, in valoare totala de 14.935 lei.Spre exemplu, politistii au depistat o femeie din comuna Popricani, care conducea un ... citeste toata stirea