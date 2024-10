Politistii si judecatorii au oprit un razboi intre doua familii din Cristesti

* capul rautatilor, o femeie care si-a pistonat sotul sa navaleasca in curtea vecinilorDesi vecini de multa vreme, intr-un sat al comunei Cristesti, cei din familia M. n-au fost niciodata amabili cu familia P. Injuraturi, jigniri, amenintari, aproape zilnic. Violente n-au fost in trecut, acestea aparand abia in seara de 3 octombrie a.c. Pistonat de catre, Daniela, sotia sa, Vasilica M. a navalit in curtea vecinilor, rupand, pur si simplu, poarta. A spart geamul de la usa de acces in locuinta, ... citește toată știrea