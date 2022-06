Politistii sunt nemultumiti de salariile pe care le primesc si spun ca de cat vor fi platiti, de atat vor munci

Sindicatul politistilor Europol face public salariul primit un politist din Bucuresti, care lucreaza in strada. Conform unui fluturas de salariu publicat de Europol un agent de politie castiga 14,5 lei pentru fiecare ora lucrata in weekend."Un politist din strada, in Bucuresti:- care a nu a fost acasa in 7 din cele 8 zile de weekend primeste 14,5 lei pentru fiecare ora lucrata in aceste conditii,- primeste 131 lei pentru orele de noapte prestate;- primeste 199 lei pentru riscul de a fi ... citeste toata stirea