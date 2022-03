POLITISTUL ANULUI LA CATEGORIA INVESTIGAREA SI COMBATEREA CRIMINALITATII ESTE INSPECTOR DE POLITIE TRIFESCU GABRIEL

Politistul de onoare al anului la nivelul I.P.J. Iasi, la categoria investigarea si combaterea criminalitatii este inspector de politie TRIFESCU GABRIEL.Acesta isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciul de Investigatii Criminale - I.P.J. Iasi, fiind incadrat in institutie in anul 2006.In anul 2021 s-a remarcat in activitatea zilnica desfasurata prin rezultatele obtinute. Astfel, acesta a depus un efort semnificativ pentru recuperarea, in luna februarie 2021 a unui obiect de patrimoniu ... citeste toata stirea