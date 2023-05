Polititul de frontiera acuzat ca si-a ucis in bataie fosta sotie va ramane timp de 15 ani dupa gratii. Curtea ieseana de Apel a respins contestatia lui Iorgu Acsinte impotriva sentintei pronuntate de Tribunal la sfarsitul lunii decembrie. Condamnarea a devenit astfel definitiva.Iorgu Acsinte a lucrat in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Esutora pana la pensionarea sa, in 2017. Avea doi copii, ambii angajati in cadrul Politiei de Frontiera. Familia locuia in Prisacani, unde sotia lui ... citeste toata stirea