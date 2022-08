Politistul "Dorel", in actiune - Ieseanca amendata pentru ca si-a reparat scara propriei case

O ieseanca a fost amendata pentru ca si-a permis sa efectueze reparatii minore la casa pe care si-o cumparase. La un control efectuat in decembrie anul trecut, Politia Locala i-a reprosat lipsa autorizatiei de construire pentru lucrarile de extindere a trotuarelor de pe una dintre laturile curtii si pentru scara din lemn ancorata de zidul de sprijin al casei. Cazul a ajuns in instanta.In actiunea sa, M.B. reclamase faptul ca in procesul-verbal nu se mentionase ora controlului, actul nu fusese ... citeste toata stirea