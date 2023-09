Politistul spagar de la Sectia 2 Gara Iasi a scapat de puscarie dupa ce a fost prins in flagrant luand mita 200 de euro de la o soferita.Judecatorii l-au pedepsit pe Adrian Alupului la 2 ani si 8 luni inchisoare, dar au dispus "suspendarea executarii pedepsei inchisorii aplicate sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de trei ani".Insa "instanta divina" nu l-a iertat: sotia l-a alungat de acasa pe agent, iar cat timp a fost sub control judiciar, politistul de la Sectia 2 ... citeste toata stirea