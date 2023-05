Procurorii mai fac o incercare de a-l trimite dupa gratii pe finul sefului Serviciului Rutier. Magistratii Curtii de Apel vor stabili astazi daca Adrian Alupului poate fi cercetat in continuare in arest la domiciliu sau este necesar sa fie incarcerat.Agent de siguranta publica, Adrian Alupului a fost prins in flagrant joi, pe cand primea 200 de euro de la o femeie pentru a nu o sanctiona pentru o contraventie la regimul rutier. Banii fusesera pretinsi de politist cu doua zile inainte, dar ... citeste toata stirea