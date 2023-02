Polonia este pregatita sa livreze Ucrainei avioane de vanatoare de tip F-16, in cazul in care statele membre NATO decid impreuna sa faca acest lucru, anunta intr-un interviu acordat tabloidului german Die Bild, publicat joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, relateaza CNN."Daca aceasta ar fi decizia decizia intregii NATO, eu as fi in favoarea trimiterii acestor avioane de vanatoare", declara el. "Evaluarea mea are la baza ceea ce decid impreuna statele membre NATO", insista premierul ... citeste toata stirea