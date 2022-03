Poluare dincolo de limita admisa, la mai multe statii din Iasi

Problemele privind calitatea aerului continua in zona municipiului Iasi. In ultima perioada, indicatorii PM10 au inregistrat depasiri, in zile consecutive, la mai multe statii de masurare a calitatii aerului amplasate in municipiul Iasi sau in localitati limitrofe."De aceea, am discutat cu reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului si cu cei ai Garzii de Mediu Iasi. Este clar ca trebuie intervenit. Am cerut o monitorizare a tuturor indicatorilor, dar si verificari acolo unde exista ... citeste toata stirea