Poluare la cote alarmante la Iasi. Semnal de alarma tras de specialisti: "Practic inghitim praf la kilogram"

Poluarea ramane o mare problema la nivelul multor orase din Romania, iar la Iasi nivelul este de sase ori peste limita maxima admisa. Poluarea din municipiul Iasi a atins cotele maxime de poluare in primele luni ale anului 2022, mai ales la finalul lunii martie. Toti senzorii montati in sase zone ale orasului au inregistrat valori de sase ori mai mari decat limita maxima admisa.Specialistii trag noi semnale de alarma pentru ca iesenii sa se protejeze in aceasta perioada, impotriva poluarii ... citeste toata stirea