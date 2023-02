Poluare mare in Iasi: de trei ori valoarea maxima admisa de norme. APM recomanda evitarea plimbarilor in aer liber!

Poluare mare, in Iasi: in anumite zone, statiile de masurare a calitatii aerului au inregistrat zilele trecute valori si de trei ori mai mari fata de limitele normale admise pentru doi dintre cei mai periculosi indici de poluare, respectiv PM10 si PM2,5. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi, care a depistat aceste valori crescute in statiile Decebal - Cantemir, Aroneanu si Tomesti, le pune pe seama racirii accentuate a vremii si intensificarii arderilor pentru incalzirea locuintelor/ ... citeste toata stirea