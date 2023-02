Poluare masiva in Iasi. Cetatenii, sfatuiti sa iasa afara doar daca este necesar sau cu masca in anumite intervale orare

Un val de poluare masiva s-a abatut deasupra unuia din cele mai populare orase din Romania. Motivul pe care specialistii il invoca sunt sistemele de incalzire solicitate la maximum in aceste zile geroase.In ultimele doua zile, senzorii unei platforme de monitorizare a aerului din Iasi au inregistrat valori cu mult peste limita maxima admisa in foarte multe cartiere din oras. Specialistii considera ca de vina sunt sistemele de incalzire folosite la capacitate maxima in aceasta perioada din cauza ... citeste toata stirea