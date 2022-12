Poluarea cozonacilor. Pregatirile de Craciun au dus la cresterea noxelor in aer. Zile cu valori duble fata de limita admisa

Poluarea aerului in Iasi a crescut in zilele de Craciun in anul acesta, dar si in ziua de 23 si 24 decembrie, atunci cand iesenii au fost in toiul pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Conform buletinelor zilnice furnizate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Iasi (APM) privind calitatea aerului in judetul Iasi, in patru zile consecutive au fost depasite valorile limite ale statiilor de testare a aerului."Au fost inregistrate valori crescute ale poluarii aerului in conditii de ... citeste toata stirea