Iasul ramane unul dintre cele mai poluate orase din tara, fapt confirmat de zecile de depasiri la indicatorul PM10 (praf) inregistrate de la inceputul anului si pana in prezent.Nu doar in zona urbana sunt inregistrate depasiri ale indicatorilor de praf, ci si in zona rurala. Mai multe episoade de poluare au fost inregistrate in Iasi, la statiile de monitorizare a calitatii aerului, amplasate in mediul rural.Potrivit datelor furnizate de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi, in acest ... citeste toata stirea