Pompierii au stabilit de unde a izbucnit focul la Oxygen. "O actiune mecanica". 13 alte incendii in tot Iasul, la trecerea dintre ani

Incendiul de la cladirea Oxygen, din Galata, s-ar fi datorat unui scurt circuit electric la un cablu electric defect sau neizolat. Aceasta este concluzia pompierilor, in urma cercetarilor efectuate.Incendiul a avut loc in penultima zi a anului trecut iar evenimentul a socat opinia publica in legatura cu viteza propagarii focului la cladirea inalta de langa Purcica. De altfel, pompierii sositi la fata locului au constatat faptul ca hidrantul de apa din fata blocului nu functiona."Cauza ... citeste toata stirea