In ultimele patru zile, pompierii ieseni au avut 110 interventii. Multe dintre ele, de rutina. Stingeri de incendii sau acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor ranite ori cu probleme medicale grave. Dar au fost si destule cazuri bizare, cu care acestia nu se intalnesc in fiecare zi. De exemplu, scoaterea unei persoane cazute in casa liftului dintr-un bloc din municipiul Iasi, salvarea unei ... citeste toata stirea