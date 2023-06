Una dintre cele patru autospeciale achizitionate de Ministerul Afacerilor Intene va ajunge la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi. Echipamentul permite operarea de la distanta in cazul unor interventii riscante, in acest fel fiind protejata viata pompierilor.Anuntul a fost facut de subprefectul Marian Grigoras. El spune ca achizitia celor patru autospeciale a fost facuta cu finantare care provine dintr-un proiect cu fonduri europene in valoare de peste 5 milioane de euro. ... citeste toata stirea