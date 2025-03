Pompierul s-a dus sa stinga focul cu cannabis

Stefan F. era unul dintre cei mai apreciati soldati din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt. Expert intr-un domeniu extrem de solicitant. Are 28 de ani, n-a avut timp sa-si intemeieze o familie, nici sa iasa prin cluburi cu prietenii. Asa ca singura relaxare a gasit-o in stupefiante. Nu ramanea niciodata fara stocul suficient. In Seat-ul sau erau mereu cateva pliculete de cannabis. Rezerva federala. Acasa, avea mereu la indemana destula iarba.Anul trecut, la ... citește toată știrea