Popa anunta patru candidati pentru Primarie. La USR sunt trei, iar la PNL unul

Social-democratii isi vor desemna candidatul la Primaria Iasi in cursul anului viitor, in urma unor cercetari sociologice. Presedintele filialei judetene Maricel Popa a sustinut ieri ca sunt "patru optiuni" discutate in partid, fara a oferi detalii privind numele eventualilor candidati.In schimb, liderul PSD Iasi a spus ca filiala "nu va face un imprumut", in sensul ca nominalizarea filialei va fi un actual membru al organizatiei. In context, el a tinut sa precizeze ca Mihai Chirica nu va ... citeste toata stirea