Populatia Iasului a crescut cu 3.000 de persoane in ultimii doi ani

In perioada 2020-2021, la Iasi s-au inregistrat 15.389 de nasteri si 12.033 de decese * mai mult, in ultimii 10 ani s-a inregistrat o medie a nasterilor de 7.800, in timp ce media deceselor a fost de 4.500 * toate aceste cifre urmeaza a fi confirmate de recensamantul populatiei care va demara in mai putin de o lunaDupa zece ani de la anteriorul recensamant, anul acesta se organizeaza un nou recensamant al populatiei si locuintelor, ce are ca scop stabilirea numarului de locuitori ai tarii ... citeste toata stirea