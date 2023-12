Un postas a trecut la mustata pe langa o intalnire cu judecatorii. A falsificat mandate postale, incasand banii in locul destinatarilor, dar procurorii au preferat sa nu-si bata prea mult capul cu el.In cursul lunii august 2021, Radu P. a falsificat semnatura destinatarilor a sase mandate postale, insusindu-si in total 21.519 lei. Fapta a fost descoperita in scurt timp, iar postasul a fost cercetat pentru delapidare, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Trimis in judecata, ... citeste toata stirea