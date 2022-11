Postul lui Vlad Baba de la Scoala Populara de Arte, scos la concurs. Comisia de concurs, stabilita de sefii CJ

Postul de manager al Scolii Populare de Arte "Titel Popovici" va fi scos la concurs. O astfel de decizie va fi aprobata saptamana viitoare de Consiliul Judetean (CJ), in urma demisiei lui Vlad Baba. Acesta a demisionat in luna septembrie, in contexul situatiei dezastruoase de la unitatea de invatamant, Baba fiind si urmarit penal de DNA.Prin decizia de saptamana viitoare, plenul CJ va aproba organizarea concursului de proiecte de management. Scoala Populara are in jur de 30 de angajati, dar ... citeste toata stirea