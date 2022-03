Posturi de politie cu lacatul pe usa. Cum s-a ajuns in situatia ca doi politisti sa patruleze in 15 comune

Meseria de politist nu pare prea atractiva, cel putin in mediul rural, acolo unde posturile de politie sunt inchise cu lacatul. Altele au program fix, iar oamenii legii nu pot face fata tuturor evenimentelor anuntate la 112, pentru ca au in grija mai multe comune, iar distanta este mare. La zeci de posturi de politie din comunele Moldovei nu exista agenti. S-a ajuns in situatia ca doi politisti sa patruleze in 15 comune. Unul dintre cele mai mari impedimente este distanta. Multe dintre ele au ... citeste toata stirea