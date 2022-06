Poti calatori de la Iasi la Constanta cu avionul, dar cu escala... la Londra!

Ne aflam in plin sezon estival si multi ieseni aleg litoralul romanesc pentru petrecerea concediului. Din Iasi pana in Constanta sunt aproximativ 410 kilometri care pot fi parcursi doar cu masina sau trenul, pentru ca nu exista nicio cursa care sa decoleze de pe Aeroportul Iasi spre acea zona. Singura solutie e o cursa... cu escala in Londra. Conform site-urilor care opereaza companiile aeriene, o cursa de la Iasi la Constanta cu tot cu escala, dureaza aproximativ 14 ore, cu un cost pe masura, ... citeste toata stirea