Poti sau nu scoate bani cash de pe cardul de energie? Balbele institutiilor statului si dezinformarile lor au derutat sute de ieseni

O informatie aparuta, recent, in spatiul public legata de posibilitatea incasarii banilor din cardurile de energie a creat o mare confuzie in randul beneficiarilor acestui sprijin. Si, pe buna dreptate. Nici macar angajatii Postei Romane si ai Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) nu cunosc noutatile legislative. In timp ce unii au spus ca sunt "dezinformari", altii au declarat direct ca nu exista aceasta posibilitate, pentru ca, ulterior, sa revina cu un alt raspuns. ... citește toată știrea