Povestea a cinci tinere din Ucraina care defileaza pe catwalk-ul Romanian Fashion Week, de la Iasi

Modelele sunt refugiate din Ucraina sau venite in Romania special pentru show-ul de moda, direct din tara grav afectata de razboi. Cinci tinere din Ucraina au lasat in urma trauma razboiului si a refugiului pentru a se bucura, timp de trei zile, la Romanian Fashion Week (RFW), de ceea ce le place cel mai mult sa faca: sa prezinte, pe scena, creatiile unor designeri de top. RFW este cel mai important festival de moda din Romania, care are loc la Iasi in perioada 27 - 29 mai, in cadrul ... citeste toata stirea