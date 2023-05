Functionarii Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor l-au lasat pe un iesean fara pamant pentru ca "nu avea basca". I-au reprosat faptul ca nu depusese cereri in temeiul a doua legi care nu aveau nicio legatura cu cazul sau. Cand aceasta problema s-a lamurit in instanta, i-au calculat despagubiri mult sub valoarea reala, motivand ca amplasamentul terenului nu poate fi identificat. Adresa exacta se afla la dosar.Povestea absurda a lui Dan V.S. a inceput in 1991. Parintii sai ... citeste toata stirea