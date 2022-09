Povestea botosaneanului dependent de jocuri de noroc. Acesta era inginer constructor si toti banii castigati ii baga cazinouri

Un tanar din Botosani, care a fost dependent de jocuri de noroc si care se afla in abstinenta de mai bine de cinci ani, isi dedica cea mai mare parte din timpul sau liber pentru a da o mana de ajutor celor care isi doresc, dar nu pot sa paraseasca salile de jocuri sau cazinourile.Andrei are 34 de ani si este inginer constructor. Desi este foarte tanar, a pierdut in sali de jocuri si in cazinourile din Botosani, Iasi si Suceava sume uriase de bani. Din inconstienta, a ramas fara banii primiti ... citeste toata stirea