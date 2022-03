Povestea campioanei mondiale care aduce medalii Romaniei la patinaj, cu buget zero si fara infrastructura

Mihaela Hogas, unul dintre sportivii care au reprezentat Romania la Olimpiada de la Beijing, are de infruntat cele mai dificile probleme pe care le poate avea performanta: lipsa infrastructurii sportive la nivel national, pe de alta parte, bugetul zero acordat Federatiei Romane de Patinaj. Lupta sportivilor romani pentru performanta in conditii de infrastructura locala, regionala si nationala slab dezvoltata este cunoscuta de intreaga tara, dar cei care resimt toata aceasta nepasare a ... citeste toata stirea