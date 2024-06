Povestea ceasului si a inelului lui Mihai Eminescu

* cele doua podoabe, de o valoare inestimabila, au fost obiecte de schimb pentru un pasaport in Germania * familia care le-a donat actualului Muzeu al Literaturii Romane, voia sa-si viziteze fiul care era azilant politic in RFGCeasul si inelul de aur ale poetului Mihai Eminescu sunt cele mai pretioase artefacte din colectia Muzeului National al Literaturii Romane din Iasi, fiind parte din tezaurul national. Povestea acestor obiecte incepe in anul 1909, la 20 de ani de la moartea poetului. ... citește toată știrea