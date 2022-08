Povestea dealer-ului de droguri "non-profit" din cluburile iesene. S-a dat de gol filmandu-se singur: 8 ani si 8 luni

Cum isi recunostea clientii. Nici pe whatsapp nu se pomenea cocaina, ci "dero", "glet" sau "tencuiala". Ar trebui sa stea dupa gratii in Romania aproape un deceniu. Apoi va ajunge in Germania, unde este cautat pentru ca ar fi furat 467 de colete.Un iesean a reusit sa-si stabileasca programul pentru cel putin un deceniu, daca nu chiar aproape doua. Tribunalul l-a condamnat la 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru trafic de droguri. Un alt dosar, pentru o fapta similara, se afla in cercetari si ... citeste toata stirea