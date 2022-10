Povestea din spatele fotografiei zilei: Mos Toader Bogdan, inginer de meserie

Vine in fiecare an la Sfanta Parascheva. Drumul de la Neamt pana la Iasi il face anual, in preajma marii sarbatori. Isi calculeaza atent orele pe care le parcurge pe drum, ca sa poata fi prezent la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie. Nu vine singur. E mereu insotit de magarul sau, Ghiocel. Il ia pe Ghiocel ca partener al unei calatorii care de ceva timp a devenit traditie. Isi pune hainele populare, in traista cateva gustari si pleaca la drum.Nu e un drum usor, dar asa trebuie sa fie, ... citeste toata stirea