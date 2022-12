Povestea frumoasa a unor destine triste. O cunoscuta femeie de afaceri din Iasi vorbeste in premiera pe larg despre durerea vietii ei

"Mi-am dat seama imediat ce am primit diagnosticul lui Stefan ca eu, pe copilul meu, in lumea asta il voi lasa. Si daca vreau sa il las intr-o lume mai buna, ma duc in lume si in fiecare zi din viata mea fac o fapta buna". Asa isi incepe povestea cunoscuta creatoare de moda si antreprenoare Cristina Nichita. Asociatia Surasul Albastru din Iasi are in grija in jur de 40 de copii cu autism, pentru care doreste implementarea celor mai moderne metode de educatie, ingrijire si formare.In opt ani ... citeste toata stirea