Povestea ieseanului care joaca in Wednesday, serialul Netflix de mare succes. "Cum am ajuns? Am vrut sa chiulesc"

Ieseanul Cezar Grumazescu joaca rolul antrenorului Vlad in cunoscutul serial Wednesday, semnat de regizorul Tim Burton. A inceput sa cocheteze cu actoria inca din liceu, atunci cand s-a inscris in trupa de teatru a Colegiului "Mihai Eminescu" din Iasi, iar de atunci au urmat o serie de roluri atat in lumea cinematografica, cat si a teatrului. A jucat in filme precum "Imaculat", "Coboram la prima", "Diaz - Don't Clean Up This Blood" si "Soldiers: Story from Ferentari", iar in prezent este actor ... citeste toata stirea