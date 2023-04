Haine care imbina portul popular romanesc cu tehnologia de ultima generatie, unele prezentate in premiera, altele admirate la Milan Design Week, vor fi expuse la Iasi, la Heritage Re:coded 2.0.Organizata in cadrul sectiunii Innovation&Digital, sustinuta de Amazon si parte a Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, expozitia va avea loc in perioada 19 - 28 mai, la Palatul Culturii. Heritage Re:coded 2.0 este curatoriata de FORÆVA, un ... citeste toata stirea