Povestea Martisorului

* prima zi a primaverii calendaristice aduce una dintre cele mai indragite sarbatori ale romanilor - Martisorul * potrivit traditiei, el reprezinta funia zilelor, saptamanilor si lunilor anului adunate intr-un snur impletit din doua fire, ce simbolizeaza iarna si vara * in aceeasi zi este praznuita si Sfanta Evdochia sau Dochia, cum este cunoscuta in calendarul popular * la 1 martie incepe si Anul agrarTraditia spune sa purtam martisoare in prima zi a primaverii.