Povestea miscatoare a mitropolitului orfan. Sarbatoare importanta pentru ieseni, astazi. A terminat Catedrala Mitropolitana

Sarbatoarea de astazi are o importanta si mai mare pentru Arhiepiscopia Iasilor, fiindca pe 26 ianuarie este pomenit Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv, care a fost mitropolit al Moldovei si ale carui moaste sunt scoase la inchinare intr-o racla aflata in Catedrala Mitropolitana, langa racla cu moastele Sfintei Parascheva.De aceea, inca de ieri, 25 ianuarie, au fost organizate slujbe in Catedrala Mitropolitana pentru a pregati momentul de astazi, ziua de cinstire a Sfantului Iosif cel Milostiv. ... citeste toata stirea