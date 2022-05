Povestea modelului de 75 de ani care a defilat la Romanian Fashion Week

Un model in varsta de 75 de ani a defilat, duminica seara, pe spectaculosul catwalk din Gradinile Palas, din Iasi, in ultima zi a Romanian Fashion Week. Festivalul de moda a fost organizat, in acestweekend, in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, organizat la Iasi in perioada 20 - 30 mai 2022.Ioana Constantinescu, imbracata complet in alb, o vestimentatie creata de designerul Lucian Broscatean, a intrat cu gratie pe scena, ... citeste toata stirea