Povestea politistului care s-a impuscat in cap langa teiul lui Eminescu. Deceptie in dragoste

Tanarul era agent intr-o comuna din Botosani. A luat masina postului de politie si pistolul sefului sau si a venit la Iasi. In jurul orei 3 dimineata a ajuns in parcul Copou, iar o ora mai tarziu si-a luat zilele.Politistul care a fost gasit mort in parcul Copou, la mica distanta de Teiul lui Eminescu, s-a sinucis tragandu-si un glont in cap cu un pistol Beretta, in jurul orei 4 dimineata. Arma este recent intrata in dotarea politiei romane. Potrivit procurorilor, camerele de supraveghere ... citeste toata stirea