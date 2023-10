Cinci personalitati de orgine romana se afla printre cei care au primit premiul Nobel, pana in prezent. Primul dintre acestia este George Emil Palade. Povestea primului premiu Nobel a inceput la Iasi, in 1912. George Emil Palade s-a nascut la data de 19 noiembrie 1912, intr-o familie de profesori. Cu toate ca tatal sau i-a sugerat sa se inscrie in cadrul Facultatii de Filosofie, acesta a ales Medicina.Castigatorul primului premiu Nobel termina Facultatea de Medicina din Bucuresti cu o lucrare ... citeste toata stirea