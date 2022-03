Povestea romanilor care infrunta razboiul ca sa scoata sute de refugiati din Odessa FOTO

Exodul ucrainean a declansat in Romania o miscare fara precedent. O ieseanca de 27 de ani, a reusit sa mobilizeze soferi care transporta din Odessa in Romania refugiati ucraineni. Pana acum, au fost salvati peste 600. Unul dintre cei mai curajosi soferi romani a vorbit cu reporterul "Adevarul" chiar din Odessa. De cel putin o saptamana, de la izbucnirea razboiului din Ucraina, istoria pare sa se repete. Situatii si vremuri care am fi vrut sa existe doar in filme si carti au dus la o mobilizare ... citeste toata stirea