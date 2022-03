Povestea Smarandei, curajoasa ieseanca ce a scos 600 de oameni din Odesa

O ieseanca si oamenii pe care a reusit tanara de 27 de ani sa ii adune in jurul ei in doar cateva zile a salvat sute de ucraineni din inima Odesei, din calea bombardamentelor si a tancurilor rusesti. Desi totul a plecat de la dorinta de a ajuta o femeie insarcinata in luna a opta sa paraseasca orasul si sa ajunga in Romania, sutele de oameni care au ajuns mai apoi sa ii ceara ajutorul nu au lasat-o sa se opreasca, nici pe ea si nici pe cei din micuta comunitate contruita ad-hoc pe retelele ... citeste toata stirea