Studentul Julius Isingoma a povestit pentru BBC cum a supravietuit in mod miraculos unui atac nocturn al presupusilor rebeli islamisti asupra caminului scolii sale din vestul Ugandei."M-am uns cu sangele colegilor mei morti in gura, in urechi si pe cap pentru ca atacatorii sa creada ca sunt mort", a spus el, cand l-am intalnit la Spitalul General Bwera din districtul Kasese. Aproximativ 40 de persoane - dintre care 37 de elevi - au murit in atacul asupra scolii secundare din micul oras ... citeste toata stirea