Povestea trista a antrenorului Miyagi din Karate Kid

A avut o copilarie marcata de lupta cu o boala in care nimeni nu-i dadea sanse, iar viata din timpul razboiului nu a fost usoara nici pentru el, nici pentru familia lui. Totusi, a ajuns unul dintre cele mai marcante personaje de film. Nascut Noriyuki Morita, actorul a adus mult din el in rolul lui Miyagi. Performanta sa a fost atat de buna, incat a primit chiar si o nominalizare la Premiul Oscar. El a jucat si in alte trei filme din franciza.Ca si cel mai faimos personaj ... citeste toata stirea