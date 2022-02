Povestea trista a fetitelor scoase pe moarte din flacari, la Trifesti. Doar bunicul le purta grija

Bunicul copiilor ceruse un ordin de restrictie impotriva concubinului mamei lor. Doua fetite sunt in stare foarte grava cu arsuri pe jumatate din corp. Cei trei copii au fost salvati din incendiu de un localnic din VladomiraIn spatele incendiului din localitatea Vladomira, comuna Trifesti, care a avut loc ieri-dimineata, se ascunde o poveste trista. Cele trei fetite in varsta de 3, 4 si 11 ani erau singure acasa in momentul in care s-a produs incendiul. Mama fetelor era plecata impreuna cu ... citeste toata stirea