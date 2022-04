Povestea unei statui confiscate. De trei decenii, un iesean o asteapta acasa pe "Victoria"

De 32 de ani de cand romanii sarbatoresc victoria in fata comunismului. O familie de ieseni in schimb, asteapta de tot atata timp, sa-si recastige "Victoria". Doar ca, in cazul lor, "Victoria" este numele unui grup statuar din bronz, care a fost confiscat de Militia Judetului Iasi, in iunie 1989, din proprietatea familiei Popa. Statuia se afla in acest moment la Complexul National Muzeal Moldova, iar fiul proprietarului se lupta cu statul sa-si aduca acasa Victoria.Magistratii Tribunalului ... citeste toata stirea