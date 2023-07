Un liceean a ajuns in fata judecatorilor dupa ce a fost prins cu o cantitate mica de cannabis asupra sa. Provenit dintr-o familie dezorganizata, baiatul consuma droguri de ceva vreme. Desi comportamentul sau anormal fusese remarcat deja in liceu, singurele masuri luate la scoala fusesera sanctiunile de tipul scaderii notei la purtare. Supravegherea zilnica timp de patru luni ar trebui, in aprecierea magistratilor Tribunalului, sa-l aduca pe calea cea buna.Absolvent al claei a X-a, A.A. era ... citeste toata stirea